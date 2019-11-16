سيارة غريبة من ماكلارين بواجهة أمامية مصنوعة من الهواء

المصدر: وكالات

تأتي سيارة ماكلارين إيلفا فائقة القوة الجديدة مع سعر خيالي يبلغ 1.7 مليون دولار.. إلّا أنها لا تشمل خيارات مثل نظام صوت أو ألياف كربونية في هيكلها الخارجي.. كما أنها تفتقر أيضاً لعنصر أساسي لا يغيب عن غالبية السيارات: السقف.

ولا يعني افتقار السيارة لسقف أنها سيارة بسقف متحرك قابل للتحويل، إذ إن السيارة صممت بلا سقف أو واجهة أمامية على الإطلاق، ما يجعلها مكشوفة كلياً من الأفق النظري وإلى الأعلى.

ولكن، لا تقلق، إذ يمكنك أن تدفع مبلغاً إضافياً بسيطاً لإضافة واجهة أمامية للسيارة إذا أردت ذلك: أمر يعتبر مطلوباً في قوانين قيادة السيارات في بعض الولايات الأمريكية والبلدان حول العالم.

وتتضمن سيارة إيلفا نظام إدارة هواء نشط، يُشغل تلقائياً عند قيادة السيارة بسرعات أكثر من 40 كيلومتراً في الساعة، هدفه المساعدة في إبعاد الرياح عن وجه السائق أثناء القيادة على الطرقات العامة بسرعات أعلى. ويقوم النظام بتوجيه الهواء في أرجاء المركبة لإنشاء ما تسميه ماكلارين "فقاعة الهدوء"، تحمي الركاب من ضجيج الهواء الخارجي.

تقول ماكلارين إن السيارة مجهزة أيضاً للحوادث السيئة، إذ في حال انقلابها أثناء حادث سير، توفر السيارة نظام حماية يمدد تلقائياً، يحمي الركاب عند الضرورة.

ورغم أن ماكلارين لم تصف طريقة عمل النظام بالتحديد، إلّا أن السيارات المكشوفة الأخرى تتضمن عادة أنظمة حماية من الانقلاب تتمثل في قضبان معدنية قوية تبرز من وراء مقصورة الركاب في حال اكتشاف أجهزة الاستشعار حادث سير يتسبب في انقلاب السيارة.

وتتميز السيارة بمحرك مثبت خلف المقاعد بـ8 أسطوانات وقوة تبلغ 804 أحصنة. كما يمكن للسيارة أن تتسارع من الصفر إلى 97 كيلومتراً في الساعة في أقل من 3 ثوان.

ووفقاً لماكلارين، فإن الشركة لن تصنع سوى 399 سيارة إيلفا، ومن المتوقع أن تسلم أول سيارة في نهاية العام 2020.

وتتخذ سيارة إيلفا تصميمها من سيارة السباق، ماكلارين إيلفا، من منتصف ستينيات القرن الماضي، والتي كانت تصنعها شركة ماكلارين، قبل أن تستحوذ على تصميمها شركة "إيلفا كارز" بعد نجاحها على حلبة السباق. وكانت قد وصفت السيارة مجلة "رود أند تراك" في العام 1966، على أنها "أسرع سيارة اختبرناها، ومثال على أحدث أفكار عالم سيارات السباق الرياضية".