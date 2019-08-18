بوغاتي تزيح الستار عن سيارة "Centodieci" بمبلغ 10 ملايين دولار

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

كشفت بوغاتي عن أحدث طراز محدود لها في معرض للسيارات الكلاسيكية في ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة. وبلغ سعر السيارة الجديدة "Bugatti Centodieci" عشر ملايين دولار وسيتم تصنيع 10 سيارات منها فقط.

اسم الطراز "Centodieci" يعني الرقم 110 باللغة الإيطالية وتم اختياره لأن تصميم السيارة مستوحى من سيارة EB110 Bugatti، التي ازدهرت في أوائل التسعينيات وفقاً لموقع "CNBC"، واختارت الشركة تصميم السيارة القديمة كونها استخدمت قديما لإحياء وتجديد علامة بوغاتي.

وقال رئيس بوجاتي ستيفان وينكلمان في بيان صحفي أنه مع صدور السيارة "EB110 التاريخية، قفزت بوغاتي إلى قمة عالم السيارات مرة أخرى بعد عام 1956 بطراز جديد." لقد كانت عودة إلى جذور العلامة التجارية الفرنسية."

وأضاف: "اختيار طراز من التسعينات لتصميم سيارة Centodieci الجديدة لم يأت بهدف إبهار العالم بطريقة مبالغ فيها ولكنه جاء بهدف خلق تصميم حديث يعكس شكل وتكنولوجيا صناعة السيارات في ذلك الوقت.