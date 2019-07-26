"بوغاتي شيرون" من مكعبات "ليغو"

المصدر: البيان الالكتروني

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية عبر حسابها على تويتر صورة لسيارة "بوغاتي شيرون" مصنوعة بالكامل من مكعبات "ليغو".

فقد قامت شركة "ليغو" العالمية الشهيرة بتصنيع مجسمات من مكعبات بلاستيكية للأطفال تحفة فنية فريدة من نوعها عبارة عن نسخة "حقيقية" من السيارة الأسرع في العالم ماركة «Bugatti Chiron»، تم تجميعها كاملة من مكعبات "ليغو".

وفي معرض افتتحته الثلاثاء في حديقة غوركي وسط العاصمة الروسية، عرضت "ليغو" نموذج السيارة الأول من نوعه. وقال ضيوف شاهدوا افتتاح المعرض إن "السيارة لم تكن تشبه شيئاً من تلك الألعاب التي تنتجها ليغو. لقد بدت كأنها سيارة حقيقية من ماركة Bugatti Chiron، بالحجم الطبيعي".

ويستمر العرض لمدة أسبوع، حتى 4 أغسطس المقبل. وخلال هذه الفترة سيكون بوسع زوار حديقة غوركي التعرف على هذه التحفة الفنية الفريدة، التي قال المكتب الإعلامي في شركة "ليغو"، إن فريق العمل أمضى نحو 13500 ساعة في تجميعها، واستخدم لذلك أكثر من مليون "قطعة ليغو". وأكد عدم استخدام أية نقطة صمغ أو مواد لاصقة أخرى خلال تجميع المجسم الذي يبلغ وزنه 1500 كيلوغرام، بحسب صحيفة "الشرق الاوسط".

الأرقام القياسية التي سجلتها "ليغو" في تجميعها مجسم "Bugatti Chiron" لم تقتصر على عدد المكعبات وساعات العمل، بل زادت على ذلك بأن زودت المجسم بمحركات من طراز "LEGO Power Functions"، باستطاعة 5.3 حصان، ما سمح للمجسم بالسير بسرعة 20 كم-سا، وهي سرعة قياسية مطلقة لا نظير لها في العالم بالنسبة لمجسمات كهذه.

ويُعرف عن السيارة من ماركة "Bugatti Chiron" أنها الأسرع في العالم مزودة بمحركات تصل قوتها حتى 1500 حصان، ما يمنحها قدرة لزيادة سرعتها حتى 450 كيلو-ساعة.