شاهد.. آخر خنافيس فولكسفاغن

احتفلت شركة فولكسفاغن الألمانية الأربعاء بتصنيع آخر نسخة من سيارتها "الخنفساء" (Beetle)، وذلك في ولاية بويبلا بوسط المكسيك بعد أكثر من 80 عامًا من طرحها في ألمانيا.

وتم عرض النموذج الأخير من السيارة بواسطة فرقة mariachi، محاطة بعمال المصنع.

وقال ستيفن ريتشي، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس واجن دي مكسيكو، إن مصنع بويبلا، الذي ينتج السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فولكس فاجن، سوف يجعل سيارة الدفع الرباعي من نوع Tarek بديلة في خط الإنتاج لـ "بيتل" ابتداءً من أواخر العام 2020.

وأضاف ريش إن آخر الخنافس ستباع على Amazon.com (AMZN.O) في خطوة ترمز إلى احتضان الشركة للمستقبل، بحسب رويترز على حسابها في تويتر.

واختتم بقوله: "اليوم هو آخر يوم. لقد كان عاطفيًا للغاية ". كان التصميم الحالي هو الإصدار الثالث من Beetle بعد اثنين سابقين".

يذكر ان سيارة الخنفساء ظهرت العام 1938 كسيارة في متناول الجميع بتكليف من أدلوف هتلر Adolf Hitler لتعزيز ملكية السيارات بين الألمان.

وبفضل تصميمها غير التقليدي والسعر الرخيص، أصبحت السيارة قصة نجاح على مدار العقود اللاحقة، وكانت واحدة من أكثر الموديلات مبيعًا في كل العصور .

على الرغم من مكانتها في الثقافة الشعبية، كانت مبيعات بيتل باهتة في السنوات الأخيرة، ما دفع شركة صناعة السيارات الألمانية في سبتمبر الماضي على الاعلان أن بيتل سوف يتوقف انتاجها.