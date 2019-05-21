طرح سيارة بورشه إنتاج 1939 للمزاد بقيمة تتجاوز 18 مليون يورو

المصدر: د ب أ

أعلنت دار "سوثبي" للمزادات اليوم الثلاثاء اعتزامها طرح سيارة بورشه طراز (بورشه 64) عمرها 80 عاما للمزاد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في منتصف أغسطس المقبل.

وعرضت الدار السيارة في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها آخر سيارة لا تزال موجودة من ثلاث موديلات جرى إنتاجها في عامي 1939 و1940.

ولفتت الدار إلى أن هذه السيارة كان يقودها مصمم السيارات فرديناند بورشه بنفسه وابنه فيري.

وتتوقع "سوثبي" أن يتجاوز سعر بيع السيارة في المزاد الـ18 مليون يورو.

وسيقام المزاد في مدينة مونتيري بولاية كاليفورنيا في الفترة بين 15 حتى 17 أغسطس المقبل.

وحسب تصريحات الدار، فقد باع فيري بورشه السيارة في نهاية الأربعينيات إلى المتسابق النمساوي أوتو ماته، وفي أعقاب ذلك آلت ملكية السيارة في التسعينيات إلى مواطنه توماس جروبر المتخصص في سيارات بورشه.

وتجدر الإشارة إلى أن المالك الحالي للسيارة (رابع مالك لها) والذي يعتزم طرحها للمزاد لا يرغب في الإفصاح عن شخصيته.

وكان طراز (بورشه 64) هو الإرهاصة الأولى للسيارة الأسطورية (بورشه 356).