بالفيديو.. تويوتا تستهدف القمر بسيارة مأهولة

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" الأربعاء عن طراز سيارة دفع رباعي، تريد، بالشراكة مع وكالة الفضاء اليابانية، إرسالها إلى القمر في العام 2029.

هذه العربة قادرة على حمل ما يصل إلى أربعة ركاب، والسير لمسافة 10000 كيلومتر على سطح القمر، وهي مجهزة بخلايا وقود، وألواح طاقة شمسية، وف حجم حافلتين صغيرتين.

وتهدف تويوتا من وراء هذه التجربة إلى اختبار هذه التقنيات في بيئة صعبة لأجل تحسين أداء المركبات الهيدروجينية على الأرض، وفرض نفسها رائدة لهذا النوع من السيارات على مستوى العالم.