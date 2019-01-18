مجلس إدارة «رينو» يدرس تعيين رئيس جديد خلفاً لكارلوس غصن

المصدر: باريس - أ ف ب

صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن الدولة الفرنسية المساهم الأكبر في رينو، طلبت عقد اجتماع لمجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات «في الأيام المقبلة» لتعيين رئيس لمجلس إدارتها خلفاً لكارلوس غصن الموقوف منذ شهرين في اليابان.

وقال لومير لقناة «إل سي أي»، إن «الدولة بصفتها مساهماً أساسياً، ترغب في دعوة مجلس إدارة رينو إلى الاجتماع الأيام المقبلة» لتأمين «إدارة جديدة دائمة».

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه سيتم تعيين رئيس جديد للمجموعة بدلاً من غصن رد الوزير «بالتأكيد». ويتهم القضاء الياباني غصن الموقوف منذ 19 نوفمبر بإخفاء إيرادات عن سلطات البورصة، وباستغلال الثقة وبالإعلان عن مداخيل أقل من الواقع لمصلحة الضرائب. وقد يحكم عليه بالسجن 15 عاماً، ويتوقع أن يبقى موقوفاً حتى مثوله أمام القضاء خلال أشهر.

وقال لومير: «قلت دائماً إنه إذا كان يجب استبداله لفترة طويلة، فعلينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، وهذا ما وصلنا إليه». وأضاف: «في هذه المرحلة الجديدة نحتاج الآن إلى إدارة جديدة دائمة لرينو».

وتابع: «طلبت بشكل واضح وكمساهم أساسي، دعوة مجلس إدارة رينو إلى الانعقاد في الأيام المقبلة».

والدولة الفرنسية هي المساهم الأول في رينور بـ15,01 % من رأسمالها، وتملك نيسان 15 % من المجموعة بدون أن تتمتع بحق التصويت في جمعياتها العامة أما رينو فتملك 43 % من نيسان بعدما أنقذتها من الإفلاس قبل نو 20 عاماً.

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