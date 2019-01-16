محكمة طوكيو ترفض إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة

المصدر: طوكيو - أ ف ب

رفضت محكمة طوكيو أمس طلباً لإطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة، في محاولة جديدة غير مثمرة من جانب وكلاء رئيس مجلس إدارة «رينو» والرئيس السابق لمجموعة «نيسان» الموقوف في اليابان في قضايا مالية.

وأعلنت محكمة طوكيو رفض طلب قدّمه المحامون لإطلاق سراح (غصن) بكفالة».

وأفادت قناة «إن إتش كاي» بأن المحكمة اعتبرت أن هناك خطر العبث بالأدلة.

ووُجّهت الجمعة تهمتان جديدتان إلى غصن الموقوف منذ 19 نوفمبر في طوكيو باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله في تقارير لمجموعة نيسان إلى البورصة بين 2015 و2018 وهذا أول اتهام يُعتبر الأكثر خطورة.

ويمكن للمحامين أن يستأنفوا رفض طلب إطلاق السراح لكن في حال أكد قاض ثانٍ قرار إبقائه في السجن سيبقى غصن في الحبس الاحتياطي حتى 10مارس على الأقل ويمكن تمديد الإجراء بناءً على طلب المدعي العام شهر قابل للتجديد.