مثبت السرعة بريء من حوادث السيارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نال مثبت السرعة في السيارات شهادة براءة من التسبب في الحوادث الأخيرة بالدولة، وقالت وزارة الاقتصاد أمس إن نتائج تقرير اللجنة المشكلة لفحص بعض السيارات التي تعرضت للحوادث خلال الفترة الأخيرة خلصت إلى أن الحوادث المرورية ليست ناتجة عن أعطال في جهاز مثبت السرعة، حيث أظهرت نتائج الفحص سلامة نظام مثبت السرعة على الطريق «ومن خلال أدوات التشخيص «الكمبيوتر» تبين سلامة نظام عمل المثبت وبنفس النتيجة جاء الفحص الكهربائي والميكانيكي».

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحوز فيها مثبت السرعة البراءة، وتوجهت اتهامات متتالية له خلال الفترة الأخيرة بالتسبب في حوادث السيارات إلا أن اللجنة الفنية لفحص السيارات والحوادث برأته.

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