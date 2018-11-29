غصن ينفي تمرير خسائره الشخصية إلى «نيسان»

المصدر: طوكيو - د ب أ

نفى كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان ما تردد عن قيامه بتمرير خسائره الشخصية للشركة في أول تعليق رسمي منه بعد إلقاء القبض عليه لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

ونقلت بلومبرغ عن موتوناري اوتسورو، محامي غصن القول، إن غصن اعترف بإجراء مشاورات مع نيسان، بشأن تقديم ضمان لتغطية أحد العقود، ولكنه لم يمرر خسائره للشركة.

وكانت صحيفة اساهي اليابانية، قد أفادت أول من أمس، بأن غصن ربما يمكن قد مرر خسائر استثمارية شخصية تقدر بـ (14.9 مليون دولار)، متعلقة بعقد مشتق لشركة نيسان عام 2008.

ويعد هذا أول تصريح يدلى به غصن للدفاع عن نفسه، بعدما قالت نيسان إنه استغل أموال الشركة في أمور شخصية.

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