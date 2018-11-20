اعتقال رئيس «نيسان» كارلوس غصن بشبهة مخالفات مالية.. ومجلس الإدارة يصوت على عزله الخميس

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أوقفت السلطات اليابانية رئيس مجلس إدارة مجموعة «نيسان» كارلوس غصن في طوكيو أمس، في سقوط مدو وصادم لأحد أكبر رجال الأعمال في العالم بشبهة مخالفات مالية.

وأكد تلفزيون «إن.إتش.كي» الرسمي الياباني توقيف غصن بعد أن استجوبه المدعون اليابانيون بشأن عدد من المخالفات منها إخفاء قسم من عائداته. وذكرت المجموعة في بيان أنها أجرت تحقيقات بشأن غصن طوال أشهر وتتحرك الآن لإقالته.

وقال هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان موتور إنه سيقترح عزل غصن في اجتماع لمجلس إدارة الشركة الخميس المقبل، جراء حوادث سوء سلوك مالي خطيرة وغير مقبولة. وأكد سايكاوا، في مؤتمر صحفي أن غصن جرى توقيفه.

كما ذكرت شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات أنها تعتزم اقتراح إقالة كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة بعد توقيفه بتهم ارتكاب مخالفات مالية. وقالت الشركة: "عقب اعتقال غصن، ونظراً لأن المخالفات المزعومة تتعلق بحوكمة الشركات والالتزام، فسيتم الاقتراح على مجلس الإدارة إقالة غصن فورا".وكان لنبأ توقيف غصن وقع الصدمة في قطاع صناعة السيارات.

حيث يعد شخصية مهيمنة ينسب له النجاح في إعادة هيكلة العديد من كبار مصنعي السيارات ويترأس تحالفاً يضم نيسان ورينو وميتسوبيشي.

وأعلنت نيسان أنها بدأت تحقيقات حول غصن والمدير التمثيلي غريغ كيلي بعد تلقيها معلومات ورصدت سوء إدارة منذ سنوات.وذكرت المجموعة أن التحقيق أظهر أنه على مدى عدة سنوات، دأب كل من غصن وكيلي على تقديم مبالغ أتعاب في تقرير الأوراق المالية لبورصة طوكيو أقل من المبالغ الفعلية، بهدف تقليل المقابل المالي لأتعاب غصن المعلن عنها.

وأضافت: «كذلك بالنسبة لغصن تم الكشف عن عدة مخالفات مسلكية كبيرة مثل الاستخدام الشخصي لممتلكات الشركة، كما تأكد أيضا تورط كيلي بشكل واسع».

وذكرت وكالة كيودو إنه يشتبه في أن يكون غصن قد أبلغ عن راتب أقل بخمسة مليارات ين، أو حوالى 44 مليون دولار،على مدى خمس سنوات اعتبارا من 2011.

وتراجعت أسهم رينو بمقدار 12% في أعقاب انتشار الأنباء بعد إغلاق جلسة طوكيو. وقال ساتورو تاكادا المحلل في مركز الأبحاث تي.آي.دبليو ومقره طوكيو: «في حال توقيفه سيهز النبأ تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي كونه دعامة التحالف».

ويشتهر غصن بإعادة هيكلة رينو ونيسان منذ التسعينات. وهبت رينو إلى نجدة مصنع السيارات الياباني في 1999 وكلفت غصن خفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة لإعادة هيكلة الشركة. وفي 2016 تولى غصن مهام ميستوبيشي التي كانت تواجه صعوبات بعد أن أنقذتها نيسان بشراء ثلث أسهمها مقابل 2.2 مليار دولار.