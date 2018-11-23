عزل غصن من منصبه في «نيسان»

المصدر: طوكيو- وكالات

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن مجلس إدارة شركة نيسان صوت لصالح عزل كارلوس غصن من منصب رئيس المجلس بعد توقيفه هذا الأسبوع.

ومن شأن عزل غصن أن يجعل الضبابية تكتنف اتجاه تحالف رينو-نيسان، الذي أشرف شخصياً على تشكيله وتعهد بتعزيزه عبر تعميق الروابط على الرغم من تحفظات في نيسان.

كما صوت مجلس الإدارة على عزل جريج كيلي من منصب المدير الممثل بالشركة. كانت نيسان قالت في وقت سابق إن تحقيقاً داخلياً أجري بناء على معلومات سرية من مصدر كشف أن غصن ارتكب مخالفات من بينها استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية والتقليل من بيانات الدخل الذي يجنيه لسنوات.

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