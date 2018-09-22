نيسان تستدعي 215 الف سيارة في السوق الأميركية

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "نيسان موتور" اليابانية لصناعة السيارات أمس الجمعة استدعاء أكثر من 215 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بسبب خلل في مكونات المكابح يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار فيها، إذا تسرب زيت المكابح إلى أية لوحة دوائر إلكترونية في السيارة.

تشمل عملية الاستدعاء السيارة "نيسان مورانو" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) إنتاج الفترة من 2015 إلى 2017، والسيارة الصالون "ماكسيما" إنتاج عامي 2016 و2017، والسيارة "باثفيندر" من فئة إس.يو.في إنتاج 2017 و0218 والسيارة "إنفينتي كيو إكس 60" من فئة إس.يو.في إنتاج 2017.

وذكرت شركة نيسان أن مضخة مانع انغلاق المكبح يمكن أن تؤدي إلى تسرب الزيت إلى إحدى لوحات الدوائر، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ماس كهربائي، ويزيد مخاطر اشتعال النار في السيارة.

ودعت الشركة السائقين إلى عدم السير بالسيارة ووضعها في مكان مفتوح، عند ظهور ضوء إشارة التحذير الخاص بمانع انغلاق المكبح لمدة تزيد على 10 ثوان عند بدء تشغيل السيارة.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أنها سترسل إخطارا إلى أصحاب السيارات المستهدفة خلال أكتوبر المقبل، ليتوجهوا إلى الوكلاء، حيث سيتم استبدال الجزء المعيب إذا لزم الأمر مجانا.