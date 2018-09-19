فيراري تخطط لاطلاق 15 طرازاً جديداً

تخطط شركة فيراري للسيارات لإطلاق 15 طرازا جديدا من بينها سيارات هجين وسيارة متعددة الأغراض والمزيد من الإصدارات الخاصة، وذلك في إطار خطة المؤسسة الرامية لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى الضعفين بحلول العام 2022، حسب "يورونيوز".

وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8 إلى 2 مليار يورو بحلول العام 2022 مقارنة مع ملياري دولار في تقديرات الرئيس السابق للشركة سيرجيو ماركيوني.

وسعى الرئيس الجديد لويس كاميليري إلى طمأنة المستثمرين بأن شركة فيراري يمكنها أن تحافظ على النمو القوي الذي حققته في الآونة الأخيرة، حيث أكد في مقر الشركة بمارانيلو في إيطاليا: "هذه خطة طموحة، لكنها قابلة للتنفيذ استنادا إلى إطار عمل تفصيلي وراسخ".