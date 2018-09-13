فولكسفاغن توقف انتاج "الخنفساء" في 2019

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية منذ قليل عن توقيف صناعة سيارتها الأسطورية "بيتل، كوكسينيل" في العام 2019.

وقالت قناة (DW) على موقعها الالكتروني إن سيارة "بيتل، كوكسينيل" لن تصنع بعد العام 2019، وذلك نقلا عن الشركة المصنعة من دون ذكر تفاصيل، التي قالتا إنها ستنشرها لاحقاً.

يذكر أن فولكس فاجن بيتل أو "الخنفساء" هي أول سيارة للصانع الألماني - حديث النشأة آنذاك - فولكس فاجن وتعني "سيارة الشعب".

وبدأ إنتاجها العام 1938، باعتماد السيارة التي صممها المهندس الألماني فارديناند بورشيه بناءً على طلب من المستشار أدولف هتلر، رئيس الرايخ الألماني الثالث.

وحتى قبل بدء إنتاجها الفعلي، استعملها النظام النازي كأداة دعاية له، ثم ما لبثت أن انتشرت بصورة ملحوظة في عالم السيارات ولفترة طويلةـ حيث تمكنت في 17 فبراير 1972، من تحطيم الرقم القياسي للمبيعات الذي كان تحتفظ به سيارة فورد تي. العدد بلغ مجموعه 21٬529٬464 نسخة حول العالم. فكانت بذلك فعلاً "سيارة القرن العشرين".