صندوق بريطاني بقيمة 106 مليون جنيه لتطوير سيارات عديمة الانبعاثات

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم الإعلان عن صندوق تمويلي بقيمة 106 مليون جنيه استرليني للبحث وتطوير مركبات عديمة الانبعاثات الكربونية، في خطوة تهدف لمساعدة طرق المملكة المتحدة على أن تكون خالية من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه سيجري تخصيص الصندوق لأبحاث تتعلق بإنتاج السيارات قليلة الانبعاثات، مع تخصيص 500 مليون جنيه استرليني أخرى للاستثمار في صناعات رئيسية أخرى بذلك القطاع.

والهدف النهائي للحكومة البريطانية من تلك الخطوة هو أن تكون جميع السيارات والشاحنات الجديدة عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040.