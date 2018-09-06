(فيديو) سيارة "T-Cross" الجديدة من فولكسفاغن

أعلنت فولكسفاغن عن إجراء الاختبارات النهائية للنموذج الجديد من سيارات "T-Cross" المميزة.

وعلى غرار نماذج "T-Cross" السابقة، أتت السيارة الجديدة بهيكل أنيق وانسيابي متوسط الجحم، ومقصورة تتسع لخمسة ركاب، فضلا عن صندوق خلفي بسعة 455 لترا، يمكن توسيعه بمقدار 281 لترا في حال طي المقاعد الخلفية.

كما من المفترض أن تأتي هذه المركبة بنوعين من المحركات، الأول توربيني يعمل بالبنزين بسعة 1.0 ليتر، وآخر يعمل بالديزل بسعة 1.6 لتر، فضلا عن نظامي دفع أمامي ورباعي للعجلات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ومن المخطط، حسب "روسيا اليوم"، أن تظهر السيارة في الأسواق الألمانية، أوائل أكتوبر المقبل، وفي أوروبا وآسيا العام المقبل، بسعر يبدأ من 21 ألف دولار تقريبا.