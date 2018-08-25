(فيديو) "أودي" تكشف عن مواصفات سيارتها الكهربائية

كشفت شركة أودي عن بعض مواصفات سيارة "e-tron" المنتظر أن تطرحها، في سبتمبر lمن العام الجاري.

وزودت هذه السيارة حسب "روسيا اليوم" بمحركين كهربائيين قادرين على توليد عزم يصل إلى 408 أحصنة، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ثانية في غضون 6 ثوان.

كما أتت بمنظومة مكابح فريدة أكثر فعالية من المنظومات التقليدية بمقدار 20%، وذلك بفضل حساسات تصلها مع دواسة الوقود، ففي حالات الطوارئ يكفي للسائق أن يرفع رجله بشكل سريع عن الدواسة لتبدأ الحساسات بإعطاء الأوامر لمنظومة الفرملة بإبطاء حركة المركبة.

أما منظومة "استعادة الطاقة" الموجودة في هذه السيارة، فتساعد على إعادة شحن البطاريات أثناء الحركة، ما يزيد من المسافة التي تقطعها المركبة بالشحنة الواحدة.