"كيا" تطرح "سبورتغ بولد" المطورة

المصدر: البيان الالكتروني

طرحت شركة كيا موتورز امس الثلاثاء سيارة سبورتغ الرياضية المحسنة في السوق المحلي الكوري للمساعدة في تعزيز المبيعات.

وتأتي اسبورتج طراز "بولد " في ثلاث نسخ، واحدة بمحرك ديزل سعة 2.0 ليتر وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، والثانية بمحرك 1.6 ديزل وناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، والثالثة بمحرك بنزين سعة 2.0 ليتر و ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، وفقا لما قالت كيا في بيان نشرته وكالة يونهاب للأنباء.

وقد تم تجهيز سيارة سبورتج بنظام القيادة للمساعدة في القيادة على الطريق السريع وميزات السلامة الأخرى، مثل تجنب الاصطدام الأمامي وتحذير السائق من القيادة وأنظمة المساعدة في عدم الانحراف عن المسارات.

ويتراوح سعر الطراز بين 24 و30 مليون وون (ما بين 21 ألف و 26 ألف دولار) حسب الخيارات.