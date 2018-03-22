فيديو لحادث صدم سيارة " أوبر" ذاتية القيادة لامرأة

ذاعت شرطة ولاية أريزونا الأميركية يوم الأربعاء تسجيلا قصيرا يصور حادثا صدمت فيه سيارة أوبر ذاتية القيادة امرأة على الطريق.

ولقطات التسجيل مأخوذة من داخل سيارة الدفع الرباعي وتظهر فيها العربة وهي تسير في طريق مظلم ثم خيال امرأة تسير إلى جوار دراجة على الطريق.

كانت إمرأة قد توفيت في ولاية أريزونا الأميركية، الاثنين الماضي، بعدما صدمتها سيارة ذاتية القيادة تديرها شركة أوبر لنقل الركاب، في أول حالة وفاة لسيارة يقودها جهاز كمبيوتر.

وكانت السيارة التي يجري اختبارها في مدينة تيمبي قد صدمت إمرأة أثناء عبورها الشارع، وفقا لما ذكرته الشرطة لشبكة "ايه بي سي"، على الرغم من وجود سائق في السيارة للسيطرة عليها في حالات الطوارئ.