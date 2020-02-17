جنرال موتورز تعلن نهاية العلامة التجارية هولدن في أستراليا ونيوزيلندا

المصدر: د ب أ

أعلنت مجموعة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الاثنين اعتزامها وقف انتاج السيارات التي تحمل العلامة التجارية هولدن منذ 160 عاما في أستراليا ونيوزيلندا، بحلول 2021.

كانت الشركة قد أوقفت إنتاج سيارات هولدن في ساوث أستراليا عام 2017 وذلك بعد 69 عاما من الإنتاج في هذه المنطقة، لكن استمر بيع هذه العلامة التجارية في أستراليا ونيوزيلندا من خلال استيرادها من الخارج.

وقالت جنرال موتورز في بيان إنه سيتم وقف بيع العلامة التجارية هولدن في أستراليا ونيوزيلندا كما ستتوقف عمليات التصميم والعمليات الهندسية في عام 2021.

وقال جوليان بليست نائب رئيس جنرال موتورز للعمليات الدولية في بيان إن الشركة اتخذت القرار الصعب "وفقا للأولويات العالمية ... بعد تقييم شامل نأسف لآنه لا يمكن منح أولوية للاستثمار المطلوب لنجاح هولدن على المدى الطويل في أستراليا ونيوزيلندا".

وفي حين لم يتضح حتى الآن عدد الوظائف التي سيت شطبها نتيجة هذا القرار، قالت جنرال موتورز إن عمال شركة هولدن سيحصلون على التعويضات المناسبة مع مساعدتهم في الانتقال إلى وظائف أخرى.

كما ذكرت جنرال موتورز أنها ستلتزم بتوفير كل خدمات الضمان والصيانة وقطع الغيار لسيارات هولدن لمدة 10 سنوات مقبلة على الأقل.

يذكر أن شركة هولدن تأسست عام 1856 في منطقة ساوث أستراليا لإنتاج سروج الخيول. وفي عام 1917بدأت إنتاج هياكل السيارات. واشترتها جنرال موتورز عام 1931.

وشهدت أستراليا خلال السنوات الماضية تراجعا واضحا في صناعة السيارات حيث أوقفت تويوتا موتور اليابانية إنتاج سياراتها في أستراليا عام 2017 بعد أن أوقفت فورد إنتاجها في 2016.