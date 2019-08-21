خطأ تقني أعاق بيع سيارة "بورش" تعود لعام 1939

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

شهد مزاد علني أقامته دار سوذبي ليلة السبت الماضي وسط مدينة مونتيري بولاية كاليفورنيا، خطأ فادحا حال دون بيع سيارة بورش تاريخية يعود تاريخ صنعها لعام 1939.

وأظهر المزاد مقطع فيديو ترويجي لسيارة بورش من فئة 64 تعود لعام 1939، وكان من المتوقع بيعها بحوالي 20 مليون دولار، ولكن خطأ تقنياً في إظهار الأرقام على الشاشة أغضب الحضور لدرجة أنهم انسحبوا من القاعة واحدا تلو الآخر.

وكان من المفترض أن يبدأ المزاد بمبلغ 13 مليون دولار لكن الشاشة أظهرت مبلغ 30 مليون دولار، وعندما ارتفع سعر المزايدة لمبلغ 17 مليون دولار أظهرت الشاشة مبلغ 70 دولار، فارتفعت أصوات الحضور معبرين عن استيائهم وخرجوا من القاعة تاركين السيارة التي كان يقودها "فرديناند بورشيه" مصمم سيارة الخنفساء الشهيرة، وراءهم.

ونشرت دار سوذبي للمزادات صورة للسيارة مرفقة بعلامة "للبيع" على موقعها الإلكتروني علها تلقى من يرغب في انتقائها كتحفة تاريخية.