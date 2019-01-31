على عكس الفكرة الشائعة ....سرقة السيارات التي تعمل دون مفتاح أسهل

المصدر: د ب أ

أظهر تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) أن أكثر من نصف عدد السيارات المباعة سنويا والبالغ عددها 17 مليون سيارة، تعمل بدون مفتاح، والذي يعتبر في نظر العديد ميزة رائعة، حيث تجعل من عملية الدخول وتشغيل السيارة أسرع وأسهل إذا انتهى بك المطاف وحيدا في موقف للسيارات ليلاً.

إلا أن تقريرا نشره موقع (ويتش؟)، البريطاني المعني بأخبار التكنولوجيا، أشار إلى أن السيارات التي تعمل بدون مفتاح من السهل اختراقها. ومن بين 237 سيارة تم اختبارها، تم التمكن من فتح 230 سيارة، من بينها فورد فوكس وفولكس فاجن جولف، باستخدام "تكنولوجيا المرحلات".

يأتي مصطلح "مرحل" نتيجة لاستخدام صندوق اتصال لاسلكي، وهو عبارة عن جهاز ينقل الإشارات لاسلكيًا من موقع إلى آخر. فإذا أراد شخصا ما سرقة سيارة بدون مفتاح، فليس عليه سوى أن يضع صندوق اتصال لاسلكي عند الباب الأمامي للمنزل (أو بالقرب من مكان مفتاح السيارة) وارسال الإشارة التي يصدرها المفتاح إلى صندوق اتصال لاسلكي ثان بالقرب من السيارة ما يمكنه من "خداع" السيارة لتعتقد أن المفتاح قريب منها وتفتح الأبواب.

ووفقًا للتقرير، فإن طرازات السيارات التي لا يمكن سرقتها عن طريق هذه التكنولوجيا هي جميع سيارات شركة جاجوار ولاند روفر. واتخذت بعض الشركات الأخرى تدابير لمنع السرقة في سياراتها التي تعمل بدون مفتاح، فقد أضافت شركتا "بي.إم.دبليو" و"مرسيدس" حساسات للحركة في مفاتيحها كي لا يتم فتح السيارة إذا كان المفتاح الرئيسي ثابت وغير متحرك.

ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فقد تراجعت سرقة السيارات، منذ عام 2008 عندما تم سرقة ما يرقب من 960 ألف سيارة، حتى عام 2017، حيث سجلت سرقة قرابة 774 ألف سيارة.

وطالما أن ميزة تشغيل السيارة بدون مفتاح متاحة وشائعة، حيث يشير إلى ذلك العدد الهائل من المركبات المجهزة بهذه الخاصية، فإن شركات صناعة السيارات لن تتوقف على مايبدو عن تزويد سياراتها بها، بغض النظر عن مدى تعرض السيارة للسرقة.