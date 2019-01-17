تغريم «نيسان» 804 آلاف دولار

المصدر: سول - د ب أ

أعلن جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، أمس، تغريم شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان موتور» 900 مليون وون (804 آلاف دولار) بتهمة المبالغة في تقييم كفاءة استهلاك الوقود في سيارتها «إنفينتي كيو 50-2.2 دي» الصالون.

وبحسب هيئة التجارة الحرة الكورية الجنوبية فإن معدل استهلاك السيارة اليابانية للوقود يصل إلى لتر لكل 14.6 كيلومتراً، في حين أن فرع الشركة اليابانية في كوريا الجنوبية قال في ملصقاته الدعائية إن السيارة تستهلك لتراً لكل 15.1 كيلومتراً. وباعت الشركة 2040 سيارة من هذا الطراز بقيمة 68.68 مليار وون خلال هذه الفترة في كوريا .

ونقلت وكالة يونهاب عن هيئة التجارة الحرة إن «هناك مخاوف من أن تكون إعلانات نيسان كوريا قد أضرت بقواعد التجارة النزيهة من خلال تشويه أسس الاختيار العقلاني للعملاء على أساس أن كفاءة استهلاك الوقود تمثل أولوية لدى العملاء ».