مكابح الطوارئ الآلية تقلل احتمالات حوادث تصادم السيارات

المصدر: د ب أ

أظهر تقرير رسمي أميركي أن أنظمة المكابح الآلية التي تعمل في حالات الطوارئ دون تدخل من السائق تستحق الثمن المدفوع فيها، حيث أنها تقلل حوادث التصادم بنسب كبيرة وهو ما يعني حماية الأرواح والسيارة من الأضرار التي تنجم عن أي تصادم.

وبحسب التقرير الصادر عن "معهد التأمين للسلامة المرورية" الأميركي، فإن سيارات شركة "جنرال موتورز" الأميركية أظهرت تقدما واضحا في أنظمة التحذير من التصادم الأمامي وعمل المكابح الآلية في حالة الطوارئ. وبحسب الدراسة فإن احتمالات حدوث تصادم بين مقدمة السيارة المزودة بنظام للتحذير من التصادم الأمامي ومؤخرة سيارة أمامها تقل بنسبة 17% عن السيارة غير المزودة بهذه النظام، كما أن احتمالات حدوث تصادم يؤدي إلى إصابة السائق أو الركاب تقل بنسبة 30% في نفس الحالات. وتراجعت احتمالات حدوث تصادم بين مقدمة السيارة المزودة بنظام للتحذير ومكبح آلي ومؤخرة سيارة أمامها بنسبة 34% في حين تراجعت احتمالات حدوث تصادم يؤدي إلى إصابات بنسبة 64% في نفس الحالات.

ونقل موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات عن تقرير المعهد القول إن هذه النتائج تماثل نتائج دراسات سابقة لسيارات أخرى من شركات هوندا وفيات كرايسلر ومرسيدس بنز وسوبارو وفولفو والمزودة بأنظمة مماثلة.

وبحسب متوسط نتائج الدراسات السابقة، فإن تزويد السيارة بنظام للتحذير من التصادم الأمامي يقلل احتمالات التصادم بنسبة 27% في حين تقل احتمالات حدوث تصادم يؤدي إلى إصابات بنسبة 20%.

وترتفع النسب عند تزويد السيارة بنظام للتحذير مع نظام مكابح آلية إلى 50% و56% على الترتيب.

من ناحيتها قالت "جيسكا سيشينو" رئيسة قسم الأبحاث في المعهد ومعدة هذه الدراسات إن "الأدلة تتزايد على أن أنظمة منع التصادم الأمامي مفيدة، وتؤدي بصورة أفضل عندما لا يكون الاعتماد فقط على رد فعل السائق".

