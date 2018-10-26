بالفيدو.. تويوتا تطرح سيارة من دون مرايا جانبية

المصدر: البيان الالكتروني

باشرت شركة تويوتا موتور اليابانبة في تسويق سيارة من دون مرايا جانبية، حسب مل ذكر موقع (nippon.com) الياباني.

وقد استعاضت تويوتا عن المرايا الجانبية بكاميرات تعرض صورا من محيط السيارة على شاشات داخل السيارة.

عندما يقرر السائق على سبيل المثال تغيير حارة السير، تمده الكاميرات بصور أوضح من المرايا، بما في ذلك عند القيادة أثناء الليل أو في الأنفاق.