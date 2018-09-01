سيارة "كلاشنيكوف" الكهربائية

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت شركة تصنيع الأسلحة الروسية "كلاشنيكوف" عن سيارة كهربائية كلاسيكية المظهر يقول مبتكروها إنها ستتنافس مع شركة "تسلا" الرائدة في سوق السيارات الكهربائية.

السيارة مصممة على أساس جسم سيارة هاتشباك السوفييتية Izh وLada، وبطارية CV-1 كلاشنيكوف الكهربائية بقوة 90 كيلووات في الساعة تعطي السيارة مدى يصل إلى 350 كيلو متراً في كل مرة يتم شحنها فيها.

وتقول شركة الأسلحة إن السيارة يمكن أن تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوان.

"نحن نتحدث عن التنافس على وجه التحديد مع تسلا لأنها في الوقت الحالي مشروع سيارة كهربائية ناجحة". هذا ما قالته صوفيا ايفانوفا، المتحدثة باسم كلاشنيكوف، لـ "يورونيوز" أمي الخميس مضيفة "نتوقع ان نواكبها على الاقل".

وكشفت الشركة عن السيارة في حفل أقيم في العاصمة الروسية. وتتطلع كلاشنيكوف لتنويع اتجاهات إنتاجها واسمها، فأطلقت مؤخراً خطاً للأزياء وبدأت بإصدار منتوجات للحاجات الشخصية كالمظلات وأغطية الهواتف الذكية.

ولاقى هذا التوجه الكثير من الجدل في أوساط الروس ما بين مشجع وساخر، وحفلت وسائل التواصل الإجتماعي بالتعليقات، خاصة بعد إطلاق الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع روبوتاً يبلغ طوله 4 أمتار ووزنه أربعة أطنان ونصف الطن، في تصميم وصفه المتابعون بالقديم مقارنة بالتوجه الحديث الآن لصناعة الروبوتات بأحجام صغيرة وذكاء صناعي أكبر.