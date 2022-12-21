الأرجنتين تعتذر للجماهير بشدة نيابة عن أبطال العالم

المصدر: د ب أ

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لم يتمكن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من استكمال موكب الاحتفال بكأس العالم بعدما توقفت الحافلة بسبب الجماهير الغفيرة التي حضرت الاحتفال في بوينس آيرس الثلاثاء.

تشير التقديرات إلى أن ملايين من المشجعين تدفقوا للشوارع للترحيب بالأبطال في بلادهم، على أمل الفوز بلمحة أو نظرة خاطفة لليونيل ميسي والكأس.

ولكن العدد الهائل من الجماهير الحاضرة أدى لمشاهد خطيرة بعد أن تم الإعلان عن عطلة وطنية بعد يومين من الفوز على فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أن أفراد من الجمهور حاولوا القفز على حافلة المنتخب الأرجنتيني التي كانت تسير على الطريق المخطط لها.

وفي النهاية فشلت محاولات الاستمرار في الاحتفال، وبعد فترة توقف طويلة تم استئناف الاحتفال عبر جولة بالطائرة الهليكوبتر.

ونشرت جابرييلا سيروتي متحدثة باسم الرئاسة الأرجنتينية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" جاء فيها: "أبطال العالم يحلقون فوق المسار في طائرات هليكوبتر لأنه أصبح من المستحيل الاستمرار على الأرض بسبب انفجار الأفراح الشعبية".

وأضافت: "دعونا نواصل الاحتفال بسلام وأن نظهر لهم حبنا وتقديرنا".

وأكد كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الفريق لن يتمكن من الوصول إلى مسلة (أوبليسكو) التاريخية.

وكتب تابيا: "لم يسمحوا لنا بتحية الأشخاص الذين تواجدوا عند مسلة (أوبليسكو). نفس الأجهزة الأمنية التي رافقتنا لم تسمح لنا بالمضي قدما".

وأضاف: "ألف اعتذار نيابة عن أبطال العالم. إنه أمر مؤسف".

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