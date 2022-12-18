 تغيير اسم محطة "الأرجنتين" في مترو باريس قبل نهائي كأس العالم

المصدر: رويترز

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تحصّن أصحاب المحال التجارية في شارع الشانزليزيه في باريس قبيل نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين اليوم الأحد، فيما غيرت السلطات اسم محطة مترو (الأرجنتين).

وتسعى فرنسا والأرجنتين إلى تحقيق ثالث ألقابهما في البطولة.

وقال إكزافييه جراند-جاكو في باريس "أنا واثق أن فرنسا ستفوز، إنه فريق متماسك بروح الشباب وهو قادر على الفوز. إنه فريق رائع وسيمضي إلى تحقيق اللقب".

وغيّر مسؤولو مترو باريس مؤقتا اسم محطة (الأرجنتين) لتحمل اسم (فرنسا)، وقاموا بتغطية اسم المحطة بعبارة (هيّا أيها الزرق).

وأغلقت المحال التجارية في الشانزليزيه، التي من المتوقع أن تكون مركز الاحتفالات حال فوز فرنسا، النوافذ تحسبا لذلك.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الموجود في الدوحة، عبر تويتر "لنفعلها مرة أخرى؟" ونشر مقطعا مصورا لاحتفالات اللاعبين في غرف الملابس بعد الفوز على المغرب في قبل النهائي.

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