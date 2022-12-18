ملك المغرب يهنئ "أسود الاطلس" على إنجاز المركز الرابع بكأس العالم

المصدر: رويترز

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وجه الملك محمد السادس ملك المغرب تهنئة للمنتخب المغربي بعدما حقق إنجازا تاريخيا للكرة العربية والأفريقية باحتلال المركز الرابع في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم السبت.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية عن الملك محمد السادس قوله "تتبعنا ببالغ السرور والابتهاج مساركم المتألق في منافسات كأس العالم.. حيث تمكنتم عن جدارة واستحقاق من بلوغ الدور نصف النهائي في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والأفريقية".

وبلغ المغرب الدور قبل النهائي وخسر 2-صفر أمام فرنسا قبل أن يحتل المركز الرابع بعد الهزيمة 2-1 أمام كرواتيا في مباراة تحديد ثالث الترتيب.

وقال الملك محمد السادس "إننا ونحن نبارك لكم هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق لنعرب لكم عن بالغ شكرنا وعميق اعتزازنا فخرنا بما ابدعتموه خلال هذا الملتقى الكروي الكبير من أداء رائع وانضباط متميز

يعكس الاحترافية العالية والتنافسية القوية والغيرة الوطنية الصادقة".

وتابع "ندعو الله أن يحفظكم وأن يلهمكم المزيد من التوفيق والسداد لمواصلة السير قدما، بنفس العزيمة والالتزام والروح التنافسية، وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرقة والمشرفة لكرة القدم المغربية".

وتختتم منافسات كأس العالم في قطر الأحد حيث ستلعب الأرجنتين مع فرنسا حاملة اللقب في المباراة النهائية المرتقبة.

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