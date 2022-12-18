الإعلام المغربي يثني على أسود الأطلس رغم الخسارة أمام كرواتيا

المصدر: د ب أ

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أغدقت وسائل الإعلام المغربية الثناء على منتخب أسود الأطلس رغم الخسارة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف اليوم السبت على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر 2022.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق عربي وأفريقي يحصد المركز الرابع للمونديال، لكن واجه منافسة شرسة أمام نظيره الكرواتي الذي حصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد أربعة أعوام فقط من حصوله على المركز الثاني في مونديال روسيا 2018.

وكتب الموقع الإلكتروني لصحيفة "المنتخب" المغربية تحت عنوان "أسود الأطلس خسروا أمام كرواتيا وأكتفوا بالمركز الرابع".... "المغرب مفخرة العرب".

وأضافت "المنتخب" ... "رغم الخسارة الجماهير احتفلت بالمنتخب الوطني".

بينما جاء العنوان الرئيسي لصحيفة "المنتخب الورقية"... "البيت بكى والمغرب من الحكم اشتكى".

من جانبه أشار موقع "أحداث إنفو" المغربي في عنوانه الرئيسي للمباراة"بعد أداء بطولي : المغرب رابع كأس العالم"... "الركراكي: اللاعبون قاتلوا لأخر دقيقة وقدموا كل شيء".

وأوضح موقع "لو 360" المغربي "أسود الأطلس ينهون مشوارهم المونديالي في المركز الرابع.

أما الموقع الإلكتروني لصحيفة "هسبريس" فكتب تحت عنوان " مشاركة تاريخية.. المنتخب المغربي يتبوأ المرتبة الرابعة في كأس العالم 2022".

وأضافت "هسبريس"... " مدرب "الأسود": التتويج بكأس أفريقيا ينقص المنتخب المغربي لنيل لقب "الأفضل".

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