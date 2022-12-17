مدرب كرواتيا: المسيرة الدولية لمودريتش ستستمر لفترة طويلة

المصدر: د ب أ

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يأمل زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا في استمرار المسيرة الدولية لنجم وسطه المخضرم لوكا مودريتش حتى يورو 2024 في ألمانيا على أقل تقدير، وذلك بعد مساهمته بقوة في إحراز المنتخب الكرواتي المركز الثالث والميدالية البرونزية لمونديال قطر 2022 عبر الفوز على المغرب 2 /1 اليوم السبت على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال داليتش لشبكة "بي إن سبورت" التليفزيونية بعد المباراة "إنه قائدنا، إنه رئيسنا الكبير".

وأوضح "لعب بشكل رائع في هذه البطولة، في سن السابعة والثلاثين لعب كما لو أنه بين العشرين والـ25 عاما، إنه قائدنا، الجميع يتبعه".

وأضاف مدرب المنتخب الكرواتي "سعيد للغاية من أجل لوكا مودريتش، هذه الجائزة من أجله، لقد قام بعمل مذهل، البعض أعتقد أن هذه هي النهاية لكني أعتقد أنه سيبقى مع كرواتيا لفترة طويلة".

وأشار "فخور للغاية بفريقي وببلادي... قمنا بعمل رائع اليوم وطوال كأس العالم، بالنسبة لنا البرونزية بمثابة ميدالية ذهبية... قدمنا بطولة قوية".



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