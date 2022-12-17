منتخب فرنسا بالقوة الضاربة في مرانه الختامي لنهائي المونديال

المصدر: رويترز

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شارك رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي وكينجسلي كومان في مران منتخب فرنسا اليوم السبت استعدادا لنهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين غدا الأحد بعد غيابهم عن مران الجمعة بسبب المعاناة من الإصابة بفيروس.

وبدأ اللاعبون الثلاثة المران الذي كان مفتوحا لمتابعة الصحفيين في أول 15 دقيقة.

وظهر في المران أيضا لاعب الوسط أوريلين تشواميني والظهير الأيسر تيو هرنانديز بعد غيابهما عن مران الجمعة بسبب كدمتين أعلى الساق والركبة على الترتيب، وشارك اللاعبان مع باقي أفراد التشكيلة.

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