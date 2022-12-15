ديشان: هيا نقطع الخطوة الأخيرة نحو كأس العالم

المصدر: رويترز

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قال ديدييه ديشان مدرب فرنسا إن منتخب بلاده يجب أن يقطع الخطوة الأخيرة نحو الاحتفاظ بلقب كأس العالم عقب الفوز على المغرب 2-صفر في قبل النهائي اليوم الأربعاء.

تقدم حامل اللقب مبكرا في الدقيقة الخامسة عبر المدافع تيو هرنانديز قبل أن يضيف البديل راندال كولو مواني الهدف الثاني في الدقيقة 79 لتبلغ فرنسا النهائي للمرة الرابعة في آخر سبع نسخ للبطولة.

وأضاف ديشان الذي قاد فرنسا للتتويج في 2018 "يوجد شعور بالفخر، ستكون هناك خطوة أخيرة.

"مكثنا مع اللاعبين لمدة شهر، هذا ليس سهلا أبدا، توجد سعادة حتى الآن".

وديشان هو رابع مدرب يقود منتخبا لنهائيين متتاليين بكأس العالم وستطمح فرنسا لأن تكون أول دولة تحافظ على اللقب منذ البرازيل في 1962.

وقال هرنانديز "لعب نهائيين على التوالي بكأس العالم لحظة مذهلة، قمنا بعمل رائع، كانت مهمة شاقة لكننا في النهائي".

وواصل "سنعمل جاهدين من أجل الفوز في النهائي، أفكر كثيرا في أخي أيضا" مشيرا إلى لوكاس هرنانديز الذي غاب منذ تعرضه لإصابة خطيرة في فوز فرنسا 4-1 على أستراليا بالجولة الافتتاحية بدور المجموعات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شاهد اللقاء من مدرجات استاد البيت، سريعا في الإشادة بالفريق.

وقال ماكرون "يستحق مواطنونا فرحة بسيطة وصافية، الرياضة توفر ذلك وكرة القدم على الأخص، أنا أفضل بكثير الآن مقارنة بشعوري قبل ساعة ونصف.

"عانينا كثيرا لكننا شاهدنا فريقا رائعا، شكر هائل إلى مدربنا ولهذا الفريق الذي يخلط بين أجيال متعددة وهذا أراه رائعا".

وتابع "ديشان هنا، برفقة حظه وموهبته، نريد استرداد الكأس وديشان يجب أن يبقى، هذا المنتخب الفرنسي يشعرني بالفخر".

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