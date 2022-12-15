بدر بانون: ما حققناه كان إنجازا كبيرا ونعد بحصد المركز الثالث بكأس العالم

المصدر: د ب أ

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قال بدر بانون، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، إن ما حققه الفريق في كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، كان إنجازا كبيرا، مشيرا إلى أن منتخب (أسود الأطلس) كان ينقصه بعض الحظ في مواجهة نظيره الفرنسي، وقد وعد الجماهير بحصد المركز الثالث.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي المونديال بعدما تغلب على نظيره المغربي بهدفين نظيفين سجلهما ثيو هيرنانديز وراندال كولو مواني في الدقيقتين الخامسة و79 ، مساء الأربعاء.

ويلتقي المنتخب الفرنسي (حامل اللقب)، في النهائي مع نظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل بينما يتنافس المنتخب المغربي على المركز الثالث مع نظيره الكرواتي يوم السبت القادم.

وقال بانون عقب المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت :"كان ينقصنا بعض الحظ، الإصابات كانت مؤثرة للغاية، حيث عانى الفريق من حالات إصابات، لكن كل لاعبينا يعوضون بعضهم البعض".

وأضاف "لدينا لاعبون كبار كانوا مصابين ومع ذلك شاركوا، حكيمي ومزراوي وزياش وسايس وأملاح وبونو وأمرابط، كل اللاعبين يتحملون الإصابات ويقضون ليال طويلة في العلاج الطبيعي من أجل الدفاع عن الراية الوطنية، الحمد لله ونتمنى الأفضل فيما هو قادم".

وتابع :"شكرا للجماهير على الدعم الكبير والتضحيات، فقد كنا نرى مقاطع فيديو للجماهير وتشجيعهم، نشكرهم على الثقة الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين، ولولاهم ما كنا لنصل إلى هذا".

وأضاف :"أدينا عملا كبيرا وحققنا إنجازا كبيرا، لأن المجموعة عملت بتعاون، الوصول لنصف نهائي المونديال هو إنجاز كبير وسط وجود منتخبات كبيرة كهذه".

وتابع :"منتخب فرنسا فريق كبير، كنا نريد الوصول للنهائي والمنافسة على اللقب لكننا راضون عن الأداء وأعتقد أن الجماهير والشعب فخورين بنا، نحن نفتخر لكوننا مغاربة وعرب وأشكر جميع العرب والأفارقة على مساندتهم لنا في البطولة".

ولدى سؤاله عما إذا كان المنتخب المغربي قد افتقد للمهاجم، قال بانون :"لدينا يوسف النصيري الذي سجل 3 أهداف في البطولة، فريقنا لا ينقصه المهاجم بالطبع."

وعن المباراة المقبلة أمام كرواتيا، قال بانون :"المركز الثالث مهم للغاية بالتأكيد وسنسعى لتحقيقه، وهذا ما نعد به الجماهير، هو هدفنا ويعد إنجازا سيفخر به الشعب المغربي لسنوات لو حققناه".

وأضاف :"كنا بعد كل مباراة نقول إننا لا نصدق أننا فزنا، لكننا كنا نؤدي واجبنا تجاه وطننا المغرب، العالم كله رأى جمهورنا، كما أن نشيدنا الوطني اجتاح العالم".

وعن طموح المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قال بانون :"نريد الفوز بكأس أفريقيا المقبلة، بالتأكيد هو هدف لنا، لكن كل تركيزنا الآن منصب على مباراة المركز الثالث وبالتأكيد نوجه أنظارنا بعدها لكأس أفريقيا".





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