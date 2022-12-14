نايف أكرد يعزز صفوف المغرب أمام فرنسا

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يدعم نايف أكرد صفوف المنتخب المغربي في لقائه المرتقب ضد نظيره الفرنسي، في نهائيات كأس العالم، وفقا لتقرير إعلامي، اليوم الأربعاء.

ويلتقي منتخب المغرب، الذي أصبح أول فريق عربي وأفريقي يصل للمربع الذهبي في كأس العالم، مع منتخب فرنسا (حامل اللقب) في وقت لاحق اليوم بالدور قبل النهائي للمونديال القطري على ملعب (البيت)، حيث يتطلع منتخب (أسود الأطلس) لمواصلة مسيرته الخيالية في المسابقة.

ونقلت موقع (إلـ إي 360) الألكتروني المغربي عن قناة (الرياضية) المغربية أن نايف أكرد سيشارك في المباراة.

ولم يتدرب أكرد، الذي يعد عنصرا أساسيا في دفاع المنتخب المغربي، أمس الثلاثاء، في آخر حصة تدريبية للأسود استعدادا لمواجهة فرنسا، بسبب نزلة برد تعرض لها قبل يومين.

وفجرت قناة الرياضية مفاجأة كبيرة حينما أكدت بأن أكرد، مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي، سيكون أساسيا في تشكيلة منتخب المغرب أمام منتخب فرنسا.

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