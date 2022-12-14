 الركراكي يوجه رسالة لجماهير المغرب قبل ساعات من مواجهة فرنسا بكأس العالم

المصدر: د ب أ

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وجه وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم رسالة لجماهير بلاده، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة ضد منتخب فرنسا، التي تجرى في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بالدور قبل النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

ونقل موقع (البطولة) المغربي الإلكتروني، رسالة الركراكي، الذي قال في مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الخاص بكأس العالم: "نعرف أنكم ستكونون معنا، سواء للذين سيسافرون إلى قطر أو الذين سيتابعون المواجهة في المغرب. سوف نقدم أفضل ما عندنا".

وتابع الركراكي في رسالته للجماهير المغربية "ادعوا معنا لكي نحقق النتيجة التي تصل بنا للمباراة النهائية إن شاء الله".

ويطمح منتخب المغرب، الذي بات أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم، لمواصلة مسيرته الأسطورية بالصعود للمباراة النهائية في المونديال، خلال لقائه مع منتخب فرنسا (حامل اللقب).

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