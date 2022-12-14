سكالوني: الهزيمة من السعودية نقطة تحول للأرجنتين

المصدر: رويترز

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أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، الثلاثاء، أن الهزيمة من السعودية في المباراة الافتتاحية لهم في كأس العالم لكرة القدم، كانت نقطة تحول في غرفة الملابس، حيث شجعت على التعافي والفوز بخمس مباريات متتالية والوصول إلى النهائي.

وقال سكالوني للصحفيين بعد الفوز على كرواتيا 3-صفر في قبل النهائي: "بعد الهزيمة أمام السعودية شعرنا بالحب والدعم من جماهيرنا والبلد بأسره وشعبنا وكان ذلك مذهلاً؛ لأنه منحنا القوة والطاقة التي كنا بحاجة إليها للتعافي. أحاول ألا أكون عاطفياً، لكن الأمر صعب لأنني في مكان يحلم به كل أرجنتيني. تمثيل بلدي شيء عاطفي. بعد ذلك يمكنك الفوز أو الخسارة، لكن الأمر يتعلق باللاعبين وبشعبنا. لقد كانوا معنا في الهزيمة وهذا أمر لم أشاهده من قبل".

وحققت السعودية واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم بفوزها 2-1 على الأرجنتين الشهر الماضي ضمن المجموعة الثالثة.

لكن الأرجنتين انتفضت مرة أخرى بفضل ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عاماً، والذي شارك، خلال محاولته الخامسة والأخيرة للحصول على الكأس الوحيدة التي تستعصي عليه، في ثمانية من 12 هدفاً سجلها فريقه في قطر.

وسجل الهدف الأول ضد كرواتيا وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال سكالوني إنه ليس لديه شك في أن ميسي أفضل لاعب على الإطلاق.

وأضاف: "بالنسبة لي، إنه أمر رائع ومثير أن أشاهده عن قرب. رؤيته يتدرب ويقود غرفة الملابس. في كل مرة أراه يصنع شيئاً، يشعل حماس زملائه في الفريق وفي الناس وليس فقط للأرجنتينيين. ومن حسن حظنا أنه يرتدي قميصنا".

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