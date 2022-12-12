إنفانتينو يتولى تحكيم مباراة استعراضية بين عمال في قطر وأساطير كرة القدم

المصدر: د ب أ

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عمل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حكما لفترة وجيزة اليوم الاثنين، حيث أدار مباراة استعراضية بين أساطير الساحرة المستديرة وعمال في قطر.

وقال رئيس فيفا قبل انطلاق المباراة في ملعب (الثمامة) بالعاصمة القطرية الدوحة "دعونا نأمل في أمسية رائعة لكرة القدم مثلما شهدنا كأس عالم عظيم حتى الآن".

وتمت دعوة عمال ومشجعين ومتطوعين من قطر لحضور المباراة. وقال إنفانتينو: "كرة القدم توحد العالم".

وضم فريق أساطير كرة القدم كلا من البرازيلي كافو والإنجليزي جون تيري والهولندي كلارينس سيدورف. وخلال توليه إدارة المباراة التي استمرت لما يزيد قليلا عن 10 دقائق، أشهر إنفانتينو البطاقة الصفراء مرتين.



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