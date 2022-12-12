الخطوط المغربية توفر 30 رحلة جوية لنقل الجماهير إلى الدوحة

المصدر: رويترز

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أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الاثنين، أنها ستوفر 30 رحلة جوية خاصة لنقل الجماهير من الدار البيضاء إلى الدوحة لمؤازرة المنتخب الوطني في مواجهة فرنسا في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء.

وأضافت أن الرحلات ستغادر يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

وسينضم المسافرون عبر رحلات ذهاب وإياب بأسعار اقتصادية إلى الآلاف من مشجعي المغرب الموجودين بالفعل في قطر.

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