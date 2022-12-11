بنزيما يدعم فرنسا قبل مواجهةالمغرب في المربع الذهبي للمونديال

المصدر: د ب أ

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أكد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني دعمه للمنتخب الفرنسي قبل ملاقاة المغرب يوم الأربعاء المقبل في المربع الذهبي لمونديال قطر 2022.

ويغيب بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، عن المنتخب الفرنسي في قطر بسبب الإصابة في الفخذ.

وأصبح منتخب ديوك فرنسا على بعد خطوتين فقط من التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، لكن عليه أولا تخطي عقبة المنتخب المغربي(أسود الأطلس)، الذي أصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم.

وكتب بنزيما الذي عاد لتدريبات ريال مدريد ، عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم الأحد "هيا يا أولاد، اقتربنا من الوصول ، مباراتان أخريان، أنا في ظهركم، هيا بنا".

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