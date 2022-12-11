هداف كأس العالم 2022: صراع ثلاثي على جائزة الحذاء الذهبي

المصدر: رويترز

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وصلت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر لمراحل خروج المغلوب، ومن بين أكبر الجوائز التي يتنافس عليها اللاعبون هي جائزة الحذاء الذهبي، والتي تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف بالبطولة.

ويتم اللجوء لعدد التمريرات الحاسمة للاعب في حال التعادل بين أكثر من لاعب واحد في عدد الأهداف المسجلة. وإذا استمر التعادل في كلتا الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.

وحصل هاري كين قائد إنجلترا على الجائزة في كأس العالم بروسيا 2018 حيث سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى قبل النهائي.

وفيما يلي نظرة عامة على المتنافسين في السباق على صدارة الهدافين في كأس العالم 2022.

* كيليان مبابي (5 أهداف/تمريرتان حاسمتان)

سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في مرمى أستراليا في المباراة الافتتاحية لفريقه في المجموعة الرابعة وهز شباك الدنمارك بهدفين في الشوط الثاني لتحجز فرنسا مكانها في مراحل خروج المغلوب.

فشل تميمة حظ المنتخب الفرنسي في هز الشباك لتحقق تونس مفاجأة كبيرة بتغلبها على حاملة اللقب في آخر مباريات المجموعة الرابعة.

أضاف هدفين إلى تلك الحصيلة في انتصار منتخب بلاده 3-1 على بولندا في دور 16، ولم يتمكن من التسجيل في الفوز 2-1 على إنجلترا بدور الثمانية.

ليونيل ميسي (أربعة أهداف/تمريرتان حاسمتان)

يشارك النجم الأرجنتيني الكبير فيما قال إنها آخر نسخة لنهائيات كأس العالم يلعب فيها.

افتتح اللاعب البالغ من العمر 35 عاما مشواره في قطر بتسجيله من ركلة جزاء في الخسارة المفاجئة أمام السعودية ضمن المجموعة الثالثة، قبل أن يسجل ويساعد إنزو فرنانديز في تحقيق انتصار على المكسيك في مباراة مشحونة.

سجل ميسي أيضا في فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في دور الستة عشر، ليضع فريقه في المقدمة بعد 35 دقيقة من تسديدة منخفضة أودعها الشباك بهدوء ليسجل هدفه الدولي رقم 94.

كما أسهم في صنع هدف وهز الشباك في فوز الأرجنتين بدور الثمانية على هولندا.

- يتمتع الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات بمسيرة حافلة بالألقاب على مستوى الأندية، ويأمل معجبوه في جميع أنحاء العالم أن يتمكن أخيرا من المساعدة في حصد كأس العالم لبلاده هذه المرة.

* أوليفييه جيرو (أربعة أهداف)

تخطى جيرو (36 عاما) تييري هنري ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا حين أحرز هدفه 52 في 117 مباراة دولية في الانتصار على بولندا 3-1 في دور 16.

عادل رقم هنري بتسجيل هدفه 51 حين أحرز ثنائية في الفوز 4-1 على أستراليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة.

- سجل جيرو أيضا هدف فوز فرنسا 2-1 على إنجلترا في دور الثمانية.

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