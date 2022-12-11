جماهير فرنسا والمغرب تشتبك مع الشرطة في باريس

المصدر: رويترز

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أطلقت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع في شارع الشانزليزيه بباريس حيث احتفلت الجماهير بانتصارين لفرنسا والمغرب بكأس العالم لكرة القدم ليلتقي المنتخبان في قبل النهائي.

واحتشد آلاف المشجعين في الشارع الباريسي الشهير فور انتهاء مباراة المغرب والبرتغال وهتفوا ورفعوا الأعلام وسط انتشار كبير للشرطة، وانضم عدد أكبر عقب فوز فرنسا على إنجلترا.

وأظهرت لقطات عبر تلفزيون رويترز بعض الأشخاص يحطمون واجهات متاجر ويشتبكون مع الشرطة، وشوهدت نيران بشارع فريدلاند القريب من الشانزليزيه.

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