فان دايك: خرجنا بضربات الحظ والجماهير كانت تهتف ضدنا

المصدر: د ب أ

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أبدى نجم الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك خيبة أمل إثر إهدار فرصة التسجيل من إحدى ركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي انتهت بهزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الأرجنتيني مساء الجمعة في دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة المنتخبين على ملعب استاد لوسيا بالتعادل 2 / 2 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز الأرجنتين 4 / 3 وقد أهدر فان دايك وستيفن برجيوس أول ركلتين لهولندا كما أهدر إنزو فرنانديز الركلة الرابعة للأرجنتين.

وقال فان دايك عقب المباراة :"هذا يحدث في كرة القدم، هو أمر جيد بالنسبة للمنافس وسيء للغاية بالنسبة لنا وبالنسبة لي شخصيا، لكن هذه هي كرة القدم."

وأضاف :"أنا حزين للغاية، لقد خرجنا بركلات الجزاء الترجيحية، هي ضربات الحظ، لقد لعبنا أمام فريق كبير دعمه الألاف، والجماهير كانت تهتف ضدنا وهذا شكل ضغطا كبيرا علينا، لكنني أنظر للأمور بإيجابية، وأرى أن لنا مستقبلا كبيرا."

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