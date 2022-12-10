تعادل جنوني 2-2 بين هولندا والأرجنتين بعد 90 دقيقة

المصدر: رويترز

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حولت هولندا تأخرها 2-صفر أمام الأرجنتين إلى تعادل 2-2 بهدفين متأخرين للبديل فاوت فيخورست لتنقل المواجهة المثيرة إلى وقت إضافي بدور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.

سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء وصنع قبله آخر بتمريرة ساحرة إلى ناويل مولينا وبدا أن الأرجنتين في طرقها للفوز حتى الدقيقة 83.

لكن فيخورست قلص الفارق لهولندا بضربة رأس متقنة ثم انتزع التعادل مستغلا ركلة حرة ماكرة قبل نهاية الوقت بدل الضائع.

وسيلتقي الفائز مع كرواتيا وصيفة بطلة 2018 التي أطاحت بالبرازيل بركلات الترجيح في مفاجأة مدوية في وقت سابق اليوم.

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