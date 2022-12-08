 رونالدو يرد على شائعات رحيله عن قطر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

رد الهداف المخضرم كريستيانو رونالدو على ما أثير حول تهديده بمغادرة قطر، احتجاجا على جلوسه على مقاعد البدلاء خلال المواجهة أمام سويسرا في كأس العالم لكرة القدم، بالقول "نحن فريق أقوى من أن تكسره قوى خارجية".

كانت تقارير قد أشارت إلى أن رونالدو هدد بالرحيل عن منتخب البرتغال، بعدما قرر فرناندو سانتوس، مدرب الفريق، إبقائه على مقاعد البدلاء خلال الفوز الساحق لفريقه على سويسرا 6 /1 بدور الـ16 في المونديال، قبل أن يدفع به في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد رونالدو من القائمة الأساسية لمنتخب البرتغال، خلال إحدى مباريات البطولات الكبرى منذ عام 2008.

وغرد رونالدو /37 عاما عبر حسابه الشخصي على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "لدينا مجموعة من اللاعبين أقوى من أن يتم كسرها بواسطة القوى الخارجية".

وأضاف "نحن فريق شجاع لا يهاب أي منافس... نحن فريق جماعي بكل معنى الكلمة... وسنقاتل حتى النهاية من أجل حلم التتويج بكأس العالم".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التقارير التي أشارت إلى تهديد رونالدو بمغادرة معسكر الفريق في نهائيات كأس العالم.

وأوضح اتحاد الكرة البرتغالي "يوضح الاتحاد أن قائد المنتخب كريستيانو رونالدو لم يهدد في أي لحظة بمغادرة الفريق خلال بطولة كأس العالم في قطر".

وشدد الاتحاد في ختام بيانه "كريستيانو رونالدو يحقق كل يوم رقما قياسيا فريدا في خدمة المنتخب الوطني والبلاد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز