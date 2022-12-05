رحيم سترلينج يترك بعثة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم عائداً لبلاده

المصدر: رويترز

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كشف جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، عن أن لاعبه رحيم سترلينج، الذي غاب عن تشكيلة الفريق في الفوز 3-صفر على السنغال يوم الأحد، سيعود إلى بريطانيا اليوم الاثنين، ليكون مع عائلته، بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث اقتحام لمنزله.

وأضاف ساوثجيت عندما سئل عن سترلينج مهاجم تشيلسي وسط تقارير عن اقتحام منزله: "أمضيت بعض الوقت معه اليوم. إنه عائد إلى البلاد.. ومن الواضح أن العائلة في هذه اللحظات هي أهم شيء.. لذلك نريد أن نمنحه هذه المساحة. وسنرى خلال الأيام القليلة القادمة كيف سيتطور هذا الأمر".

ولم يذكر ساوثجيت تفاصيل الحادث، كما لم يذكر ما إذا كان سترلينج يعتزم العودة ثانية إلى تشكيلة المنتخب في قطر.

واستبعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والذي خاض 81 مباراة دولية، من تشكيلة منتخب بلاده في المباراة التي شهدت انتزاع إنجلترا لمكان لها في دور الثمانية بكأس العالم لتواجه فرنسا حاملة اللقب مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن سترلينج لم يكن متاحاً للمشاركة "لأسباب شخصية".

ولدى سؤاله عن الحادث في وقت لاحق، قال ساوثجيت إنه لن يناقش التفاصيل لأنها مسألة شخصية.

وقال للصحفيين: "من الواضح أن هذا ليس الوضع المثالي للمجموعة التي تستعد للمباراة، لكن الفرد أكثر أهمية من المجموع في تلك اللحظات".

وقال هاري كين قائد إنجلترا، الذي سجل الهدف الثاني في مباراة السنغال، إن الفريق يرسل لسترلينج بأرق التمنيات ويأمل في رؤيته مرة أخرى "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "ليس من السهل أبداً أن ترى أحد زملائك وأصدقائك في الفريق مضطرا للتعامل مع شيء من هذا القبيل.. لذا علينا أن نتعامل مع الأمر يوماً بيوم، أنا متأكد من أن رحيم سيتحدث إلى المدرب ويتخذ القرار الأفضل له ولعائلته.. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

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