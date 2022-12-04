توقعات ماكرون للأهداف والهدافين تتوافق مع نتيجة مباراة فرنسا وبولندا

المصدر: د ب أ

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توافقت نتيجة مباراة فرنسا وبولندا في ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 مع توقعات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولم تتوافق توقعات ماكرون/44 عاما/ مع نتيجة المباراة (3-1) لصالح فرنسا وحسب بل كذلك مع جميع محرزي الأهداف في هذه المباراة التي أقيمت قبل قليل اليوم الأحد.

كان ماكرون صرح لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أمس السبت بقوله:" أعتقد أننا سنفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف. ليفاندوفسكي سيسجل هدفا وكذلك مبابي أو ربما جيرو"، وهذا ما حدث فعليا في المباراة.

كان كيليان مبابي وأوليفيه جيرو سجلا أهداف منتخب الديوك (أحرز مبابي هدفين في الدقيقة 73والدقيقة 91) وأحرز أوليفيه هدفا في الدقيقة 44، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



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