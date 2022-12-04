ماذا قال ميسي وسكالوني عن مواجهة هولندا؟

المصدر: رويترز

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توقع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي والمدرب ليونيل سكالوني مواجهة صعبة ولكن جميلة مع هولندا عندما يلتقي المنتخبان في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.

وفازت الأرجنتين على أستراليا 2-1 بينما تغلبت هولندا على الولايات المتحدة 3-1 يوم السبت ليلتقي الفريقان في مواجهة مثيرة بين اثنين من أعظم منتخبات كرة القدم في العالم. وسبق أن التقى الفريقان في نهائي كأس العالم 1978 حيث فازت الأرجنتين.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحفي في الساعة الواحدة صباح الأحد في قطر بعد فوز فريقه في دور الستة عشر على حساب أستراليا "ستكون مباراة جميلة للغاية، بوجود فريقين كبيرين على مستوى التاريخ.

"للأسف، يجب أن يخسر أحدهما ونأمل أن نكون نحن من يتأهل (للدور قبل النهائي)".

وفي إشارة إلى فارق السن، قال سكالوني (44 عاما) إنه من المعجبين بالمدرب الهولندي لويس فان جال، منذ أن كان لاعبا.

وقال "كان شخصية مرموقة في ذلك الوقت. إنها لحظة تدعو للفخر عندما أواجهه.

"نعرف مقدار ما قدمه في عالم كرة القدم، وعدد الأشخاص الذين حاولوا تقليد ما يقوم به.

"نحن أمام أحد مصادر السعادة التي توفرها لك كرة القدم، خاصة أن هذا سيحدث في كأس العالم.

"سنواجه خصما صعبا، مثل بقية المنتخبات، ونأمل أن نقدم أداء جيدا.

"ربما لا يتألقون مثل المنتخبات الهولندية السابقة، لكنهم مجموعة من اللاعبين تتسم بالوضوح فيما تفعله".

* مواجهة صعبة حقا

وبدا ميسي، بعد أن سجل هدفا وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة أمام أستراليا في مباراته رقم ألف في مسيرته، واضحا بالمثل بشأن المهمة المقبلة.

وقال للصحفيين "الآن لدينا مواجهة صعبة حقا مع هولندا التي تلعب بشكل جيد للغاية".

"لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين إضافة لمدرب رائع.

"ستكون المواجهة صعبة حقا. إنها مواجهة في دور الثمانية بكأس العالم، وإذا كانت كأس العالم صعبة منذ البداية، فستكون أصعب في هذه المرحلة".

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