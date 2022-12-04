مونديال 2022: طريق الأرجنتين المحتمل نحو النهائي

المصدر: رويترز

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تسعى الأرجنتين للفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة وذلك خلال نسخة قطر في الفترة من 20 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر كانون الأول.

وإليك ما تحتاج لمعرفته حول مسار الفريق نحو النهائي.

* كيف تأهلت الأرجنتين في دور 16؟

- يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة من مجموعات كأس العالم إلى دور 16. وتقام مراحل خروج المغلوب، التي بدأت أمس السبت، بطريقة خروج من يخسر مباشرة من البطولة.

- يمكن أن تمتد المباريات لوقت إضافي وركلات الترجيح لتحديد الفائز.

- تعافت الأرجنتين من هزيمتها المفاجئة أمام السعودية لتحقق انتصارين متتاليين على المكسيك وبولندا لتحتل المركز الأول في المجموعة الثالثة.

* كيف وصلت الأرجنتين لدور الثمانية؟

- سجل ليونيل ميسي وخوليان ألفاريز بواقع هدف لكل منهما في فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في مباراة دور الستة عشر.

* من هم منافسو الأرجنتين في دور الثمانية؟

- ستلعب الأرجنتين أمام هولندا في دور الثمانية، بعد أن تغلب وصيف بطل 2010 على أمريكا 3-1.

* من هم المنافسون المحتملون للأرجنتين في قبل النهائي؟

- إذا تأهلت الأرجنتين إلى الدور قبل النهائي، فقد تواجه كرواتيا صاحبة المركز الثاني بالمجموعة السادسة أو البرازيل غريمتها في أمريكا الجنوبية (متصدرة المجموعة السابعة).

* من يمكن أن تواجهه الأرجنتين في النهائي؟

- إذا وصلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية، فمن المحتمل أن تجد نفسها في مواجهة فرنسا بطلة 2018 (متصدرة المجموعة الرابعة)، أو إنجلترا (متصدرة المجموعة الثانية) أو البرتغال (متصدرة المجموعة الثامنة).

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